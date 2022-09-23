В Томске в 2023 году отремонтируют улицу Клюева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске к 2023 году отремонтируют улицу Клюева. Однако автомобилисту уже активно жалуются на ее состояние.

Жители Томска в соцсетях высказывают недовольство из-за дорог на Энтузиастов. Речь идет об участке на пересечении с Клюева, а также на примыкающих Осенней и Балтийской. По данным очевидцев, еще с прошлого года там образовалась колея, из-за чего движение во время часов пик заметно затрудняется. Автомобилисты призывают сбавлять скорость и проявлять особую бдительность на данных участках.

В администрации города журналисту "КП-Томск" рассказали, что по информации департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска ремонт на ул. Клюева запланирован в следующем году.

"В отношении подрядной организации, которая делала ремонт ул. Балтийской и ул. Осенней подано исковое заявление в суд об обязании исполнения гарантийных обязательств", - рассказал представитель мэрии.

Также добавляется, что в настоящее время проводится судебная экспертиза, решение суда не вынесено.