В Томске заготовили более 1 тысячи тонн песка на случай заморозков

Песок будет использоваться как антигололедное средство Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о готовности специального оборудования и реагентов на случай заморозков и гололеда. В городе объявлено дежурство.

"В случае понижения температуры ночью для посыпки дорог антигололёдной смесью в город выйдут пять специализированных машин. В настоящее время дежурство организовано в ночные смены, при понижении дневной температуры техника будет в готовности круглосуточно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что для предотвращения гололедицы и опасных ситуаций на дорогах Томска предприятие заготовило более одной тысячи тонн песка, а также около 32 тысяч тонн пескосоляной смеси. При отрицательной температуре до -10-15 градусов дороги посыплют смесью с 10% содержанием соли.

Напомним, начиная со следующей недели, в Томске по ночам в городе будет минусовая температура. Согласно прогнозу, возможны заморозки до -5 градусов.

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