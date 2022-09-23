В Томске на следующей неделе значительно похолодает

В Томске на следующей рабочей неделе похолодает. Фото: Ксения Высотина

В Томске на следующей рабочей неделе похолодает. По ночам в городе будет минусовая температура, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале недели в Томске ночью ожидается 0...-2 градуса, днем температура будет подниматься до +3 градусов. В понедельник, 26 сентября, в городе прогнозируется дождь.

К середине недели температура будет постепенно опускаться вниз. Ночью ожидается до -4 градусов, а днем до +2...4 градусов. В четверг, 29 сентября, синоптики обещают дождь.

К выходным погода не улучшится. Ночная температура упадет до -5 градусов, а дневная до +2 градусов. Однако суббота и воскресенье будут без осадков.

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