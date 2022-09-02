"Антидота нет": специалисты выяснили, чем травят собак в Северске

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В Томской области в Северске специалисты провели экспертизу и выяснили, чем догхантеры травят собак в городе. Оказалось, что это многокомпонентный яд от крыс, сообщила журналисту "КП-Томск" хозяйка пострадавшей собаки.

Напомним, что в Северске врачи ветеринарных клиник обратили свое внимание на то, что в городе участились случаи отравления собак. Вот уже как неделю к ним поступают домашние животные с серьезным отравлением.

"Врачи прокомментировала мне, что это многокомпонентный яд. Использовался раньше для травли крыс, потом его запретили из-за сильной токсичности. При проглатывании он реагирует с соляной кислотой и выделяется ядовитый газ", - рассказала собаковод Наталья.

Эксперты также отмечают, что антидота или лекарства от данной отравы нет, если препарат попал в желудок, то животное уже не удастся спасти.

"Как эти яды попали на улицу, участковый мне пообещал выяснить, говорят работают", - добавила северчанка.

Она также уточнила, что уголовное дело пока что не возбуждалось, но и не поступало отказа.

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