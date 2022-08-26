«Масса похожа на мазут»: в Северске неизвестные массово травят собак

Вот уже, как несколько дней к ним поступают домашние животные с серьезным отравлением. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Северске ветеринарные клиники забили тревогу среди владельцев собак. Вот уже, как несколько дней к ним поступают домашние животные с серьезным отравлением. Журналист «КП-Томск» побеседовал с директором ветклиники Северска Ольгой Захаровой.

Специалист рассказала, что в городе уже зафиксировано три случая серьезного отравления. Двух собак спасти не удалось, а третью пытаются вылечить.

«К сожалению, двух собачек мы потеряли, с третьей работаем, но прогнозы тоже не утешительные», - уточняет Ольга.

Ветеринары рассказывают, что у всех трех животных присутствовали одинаковые симптомы. После прогулки, спустя несколько часов у собаки начиналась обильная рвота черного цвета. Врачи сравнивают ее с мазутом. По их предположено, собак травят тяжелыми металлами (мелкой дисперсной стружкой).

Фото: предоставлено ветеринарами.

«Сегодня ночью пошли в экстренную хирургию и промыли собаке желудок. Вся вымытая смесь отреагировала на магнит», - дополняет директор клиники.

Специалисты отмечают, что на данный момент ищут возможности, чтобы провести все необходимы анализы и разобраться в ситуации.

Представители ветеринарной клиники также просят северчан соблюдать осторожность при выгуле собак и не давать им есть неизвестные предметы.