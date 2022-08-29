"Всю ночь боролись за ее жизнь": в Северске из-за массового отравления продолжают гибнуть собаки

Фото: предоставлено хозяйкой собаки.

В Томской области в городе Северск участились случаи отравления собак. Жительница города рассказала журналисту "КП-Томск" о том, как она потеряла одного из своих любимцев.

Напомним, что в Северске врачи ветеринарных клиник стали обращать внимание на то, что в городе участились случаи отравления собак. Вот уже как несколько дней к ним поступают домашние животные с серьезными отравлениями. Тогда корреспондент побеседовал с директором ветклиники Северска Ольгой Захаровой, которая рассказала, что по предположению специалистов, питомцев травят тяжелыми металлами (мелкой дисперсной стружкой).

Собака северчанки Натальи Поповой тоже столкнулась с неизвестным веществом. К сожалению, питомца не удалось спасти.

"Мои собаки знают, что нельзя ничего подбирать на улице и команду "брось" они знают, но если лежит вкусный кусочек, от соблазна не всегда можно удержаться, они это делают очень быстро, не разжевывая, пока не отобрали. Как бы пристально мы за ними не смотрели и даже на поводке они успевают проглотить найденное", - рассказала девушка.

Позже Наталья добавила, что собаку по кличке Феня начало тошнить. Симптомы были все те же - рвотная масса с черной примесью. Северчанка и ее питомец сразу же поехали в ветеринарную клинику, где псу сделали капельницу и рентген, который показал, что в желудке у Фени контрастное вещество.

"Быстро поехали в Томск на экстренную хирургию, чтобы вымыть все из желудка. В томской клинике начались судороги, ее забрали на операцию и на ночь в стационар. Около 12 ночи позвонил хирург, сказал, что пришла в себя, все пока стабильно", - уточняет Наталья.

Однако к утру собаке стало хуже. Врачи всю ночь боролись за жизнь Фени, но ей ничего не помогало. Собака не могла встать и только двигала глазами. Днем Наталье сообщили, что Феня скончалась.

"Какой это был яд, никто из врачей не знает, связывались с врачами из других городов, пытались найти лекарство, не нашли", - рассказывает девушка.

Сейчас Наталья активно занимается распространением своей истории и также ищет пострадавших. В планах девушки написать заявление в полицию и наказать причастных по закону.

Отметим, что в прошлой истории мы рассказывали о том, что врачи ветеринарной клиники продолжают бороться за жизнь еще одной собаки, которая также отравилась неизвестным веществом. Сегодня, 29 августа, директор той клиники сообщила, что пса спасти не удалось, он также скончался.

"Всего было шесть обращений с похожими симптомами, уже четыре собаки скончалось", - сообщила директор ветеринарной клиники.

На данный момент активисты и собачники города Северск массово распространяют информацию о травле собак и вместе выходят на поиски предполагаемых предметов, которые могли стать причиной отравления. Помимо этого, ситуацию на контроль взял и мэр города Северска. В своем telegram-канале Николай Диденко сообщил, что в курсе данной ситуации.

"В одной из групп в социальных сетях появилась информация об умышленном отравлении собак на ул. Ленина. Чтобы пресечь слухи сообщаю, что заявлений в полицию по данному вопросу не поступало. Попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации. Буду держать вопрос на контроле", - написал Диденко в своем блоге.