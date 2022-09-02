Машине из каршеринга в Томске проткнули колеса

Личность вандала не установлена. Фото: «Регион-70 Томск»

Жители Томска сообщают, что автомобилю каршеринговой компании Cars7 на стоянке у ТРЦ «Мегаполис» проткнули колеса. Фотографии Hyundai Solaris на спущенных шинах опубликовал паблик «Регион-70 Томск».

На данный момент не установлено, кто именно совершил это деяние. Пользователи соцсетей предполагают, что это могли быть конкурирующие фирмы, таксисты или просто хулиганы.

Напомним, в августе этого года в соцсетях публиковали фотографии прокатных самокатов компании Whoosh, выброшенных в мусорный бак. Достоверно известно о двух таких случаях — на улице Бирюкова и в переулке Новом.