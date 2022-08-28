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Общество28 августа 2022 3:16

Томичи продолжают выбрасывать прокатные электросамокаты в мусорные баки

В этот раз их заметили на переулке Новом
Екатерина Горникова

Томичи снова заметили прокатный электросамокат, который кто-то выбросил в мусорный контейнер. В этот раз самокат оказался в уличном баке в переулке Новом.

Ранее подобная ситуация произошла на улице Бирюкова. Томичи сначала выложили в социальных сетях фото с электросамокатом, лежащим в мусорном баке, затем появилось видео, на кадрах которого двое горожан забрасывают прокатный транспорт в контейнер.

Напомним, в 2022 году электросамокаты появились на улицах Томска в конце апреля. С 3 июля в областном центре начали наносить разметку для стоянки этого вида транспорта.

Компания Whoosh, организующая прокат этого вида электротранспорта в Томске, пока не прокомментировала ситуацию.