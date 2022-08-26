Двое томичей забросили прокатный электросамокат в мусорный бак на улице Бирюкова

Фото: t.me/tomsk_region70

В томских пабликах появилось видео, как двое томичей забросили прокатный самокат в мусорный контейнер рядом с домом на улице Бирюкова, 2.

Очевидцы сделали фото и также разместили видео, на кадрах которого два человека забрасывают в уличный контейнер для мусора прокатный электросамокат.

Томичи неоднозначно отнеслись к поступку горожан. Одни отмечают, что люди, пользующиеся прокатным транспортом, бросают его в непредназначенных для этого местах, что существенно мешает остальным томичам передвигаться по городу. Другие возмущаются отношением к чужому имуществу и считают, что так делать недопустимо.

«КП-Томск» запросила информацию у компании Whoosh, организующей прокат этого вида электротранспорта в Томске.

Напомним, в Томске с 13 июля начали наносить специальную разметку для стоянки электросамокатов. Всего было запланировано порядка 40 знаков. Прокатные самокаты появились в Томске в 2022 году с 29 апреля.