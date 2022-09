Томичи жалуются на лужу на перекрестке улиц Елизаровых и Шевченко

Фото: группа ВКонтакте "Жизнь Томска"

Участок проезжей части регулярно затапливается водой. Из-за этого страдают не только водители, которые подвергают себя опасности, проезжая по мокрому асфальту, но и пешеходы, которых проезжающие автомобили легко могут окатить дождевой водой.

«Пересечение Елизаровых/Шевченко — официально назначаем это место достопримечательностью Томска. Встречайте — The Лужа. The Лужа на этом месте находится годами. Даже ремонт дороги в прошлом году по программе БКАД не смог справиться с ней. Водители настолько любят эту лужу, что объезжают ее по левой части, подвергая себя и других опасности. Все ради того, чтобы The лужа не расплескалась», — пишет анонимный участник сообщества ВКонтакте «Жизнь Томска».

При этом лужи на дорогах не только неудобны, но и опасны. Одна из возникающих проблем — аквапланирование. При езде по воде на большой скорости у машины нарушается сцепление с дорогой, из-за чего не всегда вовремя могут сработать тормоза. Перекресток улиц Шевченко и Елизаровых оборудован пешеходным переходом, поэтому после дождя пешеходы подвергаются опасности.

Тем временем, власти усиливают контроль за восстановлением дорожного покрытия после проведения ремонтных работ, а также устанавливают «лежачие полицейские» на улицах около школ.