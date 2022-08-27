На томских дорогах устанавливают искусственные неровности

Всего в этом году для повышения безопасности дорожного движения на улицах города будет установлено более 30 искусственных неровностей для регулирования скорости автомобильного потока, порядка 13 из них - возле образовательных учреждений Томска. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на дорогах устанавливают искусственные неровности. За несколько дней элементы принудительного снижения скорости установили возле нескольких школ, сообщает пресс-служба мэрии.

"К началу учебного года специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают работы по установке искусственных неровностей возле детских садов и школ Томска. За прошедшие несколько дней элементы принудительного снижения скорости автотранспорта установлены по ул. Герцена вблизи гимназии №6, и на ул. Б. Куна возле 53-й школы", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что возвышения для замедления транспортного потока устанавливаются в плановом порядке и в местах, несущих повышенную опасность для горожан. Недавно была уложена искусственная неровность на опасном участке дороги в районе ул. Б. Хмельницкого, 115.

Отмечается, что всего в этом году для повышения безопасности дорожного движения на улицах города будет установлено более 30 искусственных неровностей для регулирования скорости автомобильного потока, порядка 13 из них - возле образовательных учреждений Томска.