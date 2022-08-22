В Томске усилят контроль за восстановлением дорог после раскопок. Фото: Ксения Высотина

Власти усилят контроль за контроль за сроками и качеством восстановления дорог и тротуаров после коммунальных раскопок, об этом сообщил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный на очередном заседании штаба национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как отметили в пресс-службе областной администрации, в Томске продолжается сезон ремонта дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние специалисты приводят 13 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 18,5 км. Также в текущем году впервые будет выполнен ремонт дорог второй и третьей категории. В список вошли 26 объектов.

Ежегодно в Томске возникают аварийные ситуации на сетях, когда коммунальщикам приходится вскрывать свежий асфальт. В этом случае обязанность за его восстановление лежит на ресурсоснабжающей организации.

Замгубернатора обратил внимание, что не всегда восстановление дорог и тротуаров является качественным.

«Необходимо внести изменения в правила благоустройства Томска в части осуществления контроля качества работ Центром технического надзора и восстановления асфальтобетонного покрытия теми же смесями, которые были использованы в покрытии до производства аварийных работ», — поставил задачу вице-губернатор.