В Томске начали наносить разметку для парковки электросамокатов

Всего планируется нанести 40 знаков специальной стоянки. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В среду, 13 июля, на улицах Томска начали наносить разметку для парковки электросамокатов. Всего планируется нанести 40 знаков специальной стоянки, сообщает мэрия Томска.

Первая разметка для стоянки электросамокатов уже появилась около Драмтеатра, на Речном вокзале и на набережной реки Томи. Сегодня еще знаки стоянки обозначат на площади Новособорной, около остановки ТГУ, 19 корпуса Политеха и в популярных у любителей электросамокатов местах. Разметку наносят специалисты ООО «ВУШ».

Уточняется, что приложение для аренды электросамокатов запрограммировано так, что если после использования не поставить самокат на спецпарковку, то продолжится списание денег.

Ранее сообщалось, что в Томской области за первые 6 месяцев 2022 года произошло 4 аварии с участием электросамокатов. В этих ДТП пострадали 3 человека, двое из них – дети.