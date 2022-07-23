Сбившего мотоциклиста томского полицейского отстранили от работы

Полицейского, сбившего 19 июля мотоциклиста, отстранили от работы. Фото: Ксения Высотина

Полицейского, сбившего 19 июля мотоциклиста, отстранили от работы, ведомство проводит служебную проверку, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Отмечается, что водитель «Мазды», сбивший 19 июля на улице 79-й Гвардейской Дивизии, 3 в Томске, оказался сотрудником полиции, его отстранили от работы, в случае доказательства его вины, мужчину уволят с работы.

Как сообщалось ранее, 19 июля в 12 часов 10 минут на улице 79-й Гвардейской Дивизии, 3 произошло столкновение четырех транспортных средств. По факту ДТП проводится служебная проверка.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, 26-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Mazda 3, при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha YZF R1, который двигался в попутном направлении, мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda CRV и Toyota Corolla. В результате ДТП 21-летний мотоциклист погиб.

Ранее было опубликовано видео с момента аварии.