Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 7:23

Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на 79 Гвардейской Дивизии в Томске

ДТП произошло днем во вторник, 19 июля
Елена Балуева
Фото: "Регион-70".

Фото: "Регион-70".

В Томске произошло смертельное ДТП на улице 79 Гвардейской Дивизии, об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале "Регион-70".

Во вторник, 19 июля, днем на улице 79 Гвардейской Дивизии перед Пушкинской развязкой произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Как сообщили очевидцы в комментариях, мотоцикл ехал в общем потоке, когда автомобиль при перестроении вытолкнул его на встречную полосу, где мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями.

Позже появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на 79-ой Гвардейской Дивизии в Томске.