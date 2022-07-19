Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на 79 Гвардейской Дивизии в Томске

Фото: "Регион-70".

В Томске произошло смертельное ДТП на улице 79 Гвардейской Дивизии, об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале "Регион-70".

Во вторник, 19 июля, днем на улице 79 Гвардейской Дивизии перед Пушкинской развязкой произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Как сообщили очевидцы в комментариях, мотоцикл ехал в общем потоке, когда автомобиль при перестроении вытолкнул его на встречную полосу, где мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями.

Позже появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на 79-ой Гвардейской Дивизии в Томске.