Еще один депутат Томска высказался по поводу задержания Светланы Садковской

Фото: соцсети Владимира Чолахян.

В Томске еще один из депутатов думы высказался насчет ареста Светланы Садковской. Как рассказал Владимир Чолахян, глава Ленинского района не хотела сотрудничать с депутатами оппозиции, сообщает издание "АиФ-Томск".

Напомним, что ранее депутаты думы города Томска уже высказались насчет задержания Светланы Садковской.

«По Светлане Геннадьевне у нас были вопросы еще полтора года назад, когда началась предвыборная кампания. И мы видели, как она так превышает свои должностные полномочия, поддерживала одних кандидатов. Были также факты того, что не хотела сотрудничать с другими депутатами, имею в виду оппозицию», - рассказывает Владимир Чолахян.

Депутат также отметил, что томичи жаловались на управляющие компании в администрацию Ленинского района, но там на их заявления не реагировали.

Также добавляется, что горожане обращались в думу города и писали повторные обращения, так как до этого обращались в администрацию, но на них никак не реагировали.

Читайте также: Главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую задержали силовики.