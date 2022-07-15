Депутаты думы города Томска высказались насчет задержания Светланы Садковской

Фото: КПРФ

В Томске депутат думы от КПРФ Андрей Петров высказался насчет задержания Светланы Садковской. Депутат заявил в своем telegram-канале, что он и его коллеги неоднократно высказывались о работе главы Ленинской администрации.

Напомним, что накануне днем силовики задержали главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую. В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в администрации Ленинского района проводятся процессуальные мероприятия.

"Я и мои товарищи неоднократно, в том числе и в думе, говорили о том, что глава Ленинской администрации и ее сотрудники позволяют себе совершенно недопустимое поведение", - пишет Петров.

В сегодняшнем сообщении насчет задержания Садковской депутат также уточняет, что в ответ на его заявления и.о. мэра Михаил Ратнер обвинял фракцию КПРФ в организации травли Ленинской администрации.

"Светлана Геннадьевна, судя по всему, верила в свою безнаказанность, и как оказалось, беспочвенно. Также непонятно, почему эту уверенность разделяли в мэрии. А теперь может оказаться, что заступались «не за того». Стоила ли чиновничья солидарность таких потерь?", - дополняет Андрей Петров.

По поводу задержания главы Ленинской администрации также высказалась депутат «Партии роста». Елена Ульянова, она заявила, что больше года депутаты думы Томска выступали за отставку главы Ленинского района Светланы Садковской.

«Ничего личного: просто неприкрытое лоббирование интересов конкретных партий и кандидатов в депутаты, разруха в коммунальной сфере огромного района. Но каждый раз все сходило Садковской с рук. И.о. мэра Михаил Ратнер отмалчивался», - написала Ульянова.