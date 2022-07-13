Биография задержанного экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина

Фото: Сайт tomsk.gov.ru / Администрация Томской области.

В среду, 13 июля, стало известно о задержании бывшего замгубернатора Томской области по инвестициям Юрия Гурдина. Он был задержан в Анапе, сегодня его доставили в Томска для допроса.

Биография Гурдина - в нашей справке.

61-летний Юрий Гурдин родом из города Тара Омской области. В 1993 году получил диплом ТГУ по специальности «юрист», в 1997-м завершил обучение в ТГАСУ по специальности «инженер-механик».

Свой трудовой путь Гурдин начал в НИИ ядерной физики при Томском политехническом институте в должности старшего техника. После работал водителем, а также в горкоме и обкоме комсомола.

С 1988 по 2000 годы занимал руководящие должности на томских предприятиях.

В 2000-2001-м был назначен гендиректором, председателем наблюдательного совета ОАО «Сиблеспром».

Также с 90-х годов начал работу во властных структурах.

В 2001-2002 годах представлял регион в Совете Федерации, где занимал пост зампредседателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.

В апреле 2012 года был назначен на должность замгубернатора – руководителя представительства Томской области при правительстве РФ.

С 1 сентября 2012 года занимал пост замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям.

13 мая Гурдин ушел в отставку.