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Общество2 марта 2022 1:56

В Томске в 2022 году начнется строительство поликлиники в Южных Воротах

На этот объект из бюджета направлено более 600 миллионов рублей
Источник:kp.ru
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Во второй половине 2022 года должна стартовать стройка поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах.

Во второй половине 2022 года должна стартовать стройка поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Томске начнется строительство поликлиники в Южных Воротах. На этот объект из бюджета направлено более 600 миллионов рублей, сообщила журналистам замгуберантора по социальной политике Алена Левко.

-Во второй половине 2022 года должна стартовать стройка поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах, - рассказала замгубернатора.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел штаб строительства района Южные Ворота в пос. Зональная Станция, сообщает пресс-служба обладминистрации.