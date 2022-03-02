В Томске в 2022 году начнется строительство поликлиники в Южных Воротах

Во второй половине 2022 года должна стартовать стройка поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Томске начнется строительство поликлиники в Южных Воротах. На этот объект из бюджета направлено более 600 миллионов рублей, сообщила журналистам замгуберантора по социальной политике Алена Левко.

-Во второй половине 2022 года должна стартовать стройка поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах, - рассказала замгубернатора.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел штаб строительства района Южные Ворота в пос. Зональная Станция, сообщает пресс-служба обладминистрации.