Поликлиника появится в новом томском районе Южные Ворота

Район Южные Ворота построен почти на половину: здесь возведено 22 дома – а это 5 139 квартир общей площадью 265 тыс. кв. м. Здесь уже проживает 6,5 тыс. человек. Фото В. Доронина.

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел штаб строительства района Южные Ворота в пос. Зональная Станция, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как уточняется, Южные Ворота с 2015 года строит Томская домостроительная компания. Сегодня район построен почти на половину: здесь возведено 22 дома – а это 5 139 квартир общей площадью 265 тыс. кв. м. Здесь уже проживает 6,5 тыс. человек, еще 220 семей планируется заселить в феврале. Всего в Южных Воротах освоено инвестиций на 13,8 млрд рублей. В 2021 году ТДСК вложит в развитие района 2,6 млрд рублей и введет в эксплуатацию почти 42,7 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в этом году застройщик начнет возводить четыре 17-этажки, которые будут сданы в последующие периоды.

- Развитие Южных Ворот не должно ограничиваться только жилыми домами. По программе «Стимул» регион получил 160 миллионов рублей на строительство улицы Тояновской. Нам нельзя медлить с реализацией проекта: в ближайшее время будет объявлен конкурс на производство работ, - отметил Евгений Паршуто.

Второй важный инфраструктурный проект - поликлиника. Ее проектирование замгубернатора поручил выполнить до конца 2021 года. На эти цели в бюджете региона заложено 30 млн рублей.

- В 2022 году здесь уже должно начаться строительство медицинского объекта, — подчеркнул вице-губернатор, поручив профильным ведомствам ускорить и синхронизировать работы по проектированию.

Добавляется, что на заседании штаба подписана дорожная карта по развитию района Южные Ворота-II, проект планировки которого Градосовет при губернаторе рассмотрел летом 2020-го. Район будет располагаться восточнее первых Южных Ворот, всего здесь планируется построить 617 тыс. кв. м жилья, образовательные учреждения и другие социальные объекты.