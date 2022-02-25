Томские спасатели провели тренировку по подготовке к предстоящему паводку

Специалисты показали слаженность, профессионализм и готовность к черезвычайным происшествиям. Фото: Архив "КП"

Томские спасатели провели тренировку по подготовке к предстоящему весеннему половодью, по замыслу которой были подтоплены 22 дома. Об этом сообщила мэрия Томска.

В связи с затором в районе острова «Собачий» в 8.30 утра произошел резкий подъем уровня воды в реке Томь, из-за чего вода перелилась через дамбу и подтопила часть территории Ленинского района.

По сценарию учений, в зоне подтопления оказались 22 жилых дома, где постоянно проживает более 50 человек. Включая детей и маломобильных граждан. Кроме того, не исключена угроза подтоплений мкр. «Радонежского», улиц Береговой, Трудовой, Нижне-Луговой, переулков Шпального, Тупикового и Просторного. На этих территориях находятся 236 жилых домов, с общим населением около 3 тысяч человек.

Звонок на пульт в оперативно-диспетчерской службы поступил в 9 утра. После чего на место выехала оперативная группа. Одновременно используя каналы ЕДДС, они оповестили все городские службы экстренного реагирования.

Отмечается, что в ходе учений специалисты показали слаженность, профессионализм и готовность к черезвычайным происшествиям.

В тренировке принимали участие Поисково - спасательная служба совместно с оперативно-дежурной службой, ОМВД по Ленинскому району, Территориального центра медицины катастроф, а также «ТомскСАХ», «Горсети», «Томскводоканал», «Газпром газораспределение Томск», представители администрации района, административно-хозяйственного управления. Всего 70 человек и 15 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в Томской области спрогнозировала благоприятный сценарий ледохода весной 2022 года.