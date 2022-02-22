Специалисты дали предварительный прогноз по половодью в Томской области

В зоне возможного подтопления могут оказаться до 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах Фото: Владислав Пирогов

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прогнозирует благоприятный сценарий ледохода весной 2022 года. Однако более точный прогноз специалисты предоставят в начале апреля. Об этом сообщила обладминистрация.

Отмечается, с учетом низкого уровня воды в русле главных артерий региона - Томи и Оби - заторы ледовых масс не приведут к масштабным подтоплениям прибрежных жилых территорий. По этой же причине выход воды на пойму также маловероятен.

В зоне возможного подтопления могут оказаться до 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Это около 100 домов с населением более 400 человек.

При наихудшем сценарии в период половодья наиболее сложная обстановка может сложиться на реках Обь и Чая с притоками в Молчановском и Колпашевском районах Томской области.

Что касается дорог, то под угрозой подтопления дороги в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах. На этот случай будет подготовлены резервные схемы транспортной доступности и созданы запасы продовольствия. Для реагирования в регионе может быть задействована группировка из шести тысяч человек, 1 700 единиц спецтехники, 120 плавательных и 9 воздушных судов.

На борьбу с половодьем в 2022 году в бюджете Томской области заложено 20 миллионов рублей, в том числе на мониторинг ледовой обстановки, ледорезные и ледовзрывные работы и другие мероприятия.