«Сибаэрокрафт» вместо заключенного под стражу Левчугова возглавил томский бизнесмен Андрей Князев

ООО «Сибаэрокрафт» владеет открытой в августе прошлого года авиаплощадкой им.Чкалова под Томском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томский бизнесмен Андрей Князев стал новым гендиректором ООО «Сибаэрокрафт» вместо арестованного Владислава Левчугова. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Левчугов и Арефьев были задержаны 3 декабря 2021 года. Сергея Арефьева подозревают в получении крупной взятки за прекращение уголовного дела в отношении одного из томских бизнесменов. Посредником при передаче денег выступил Левчугов. Согласно постановлению суда, Левчугов и Арефьев останутся под стражей до 2 мая 2022 года.

Изменения о смене руководства в «Сибаэрокрафте» внесены в ЕГРЮЛ 17 февраля 2022 года.

ООО «Сибаэрокрафт» владеет открытой в августе прошлого года авиаплощадкой им.Чкалова под Томском. Совладельцами компании являются Андрей Князев (45%), Владислав Левчугов (29%) и ООО «Спар-Томск» (26%).