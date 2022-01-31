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Общество31 января 2022 15:46

Суд продлил арест томскому бизнесмену Левчугову и следователю Арефьефу на три месяца

Левчугов и Арефьев останутся под стражей до 2 мая 2022 года
Источник:kp.ru
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Левчугов и Арефьев были задержаны 3 декабря 2021 года

Левчугов и Арефьев были задержаны 3 декабря 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста предпринимателя Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева.

Напомним, Левчугов и Арефьев были задержаны 3 декабря 2021 года. Сергея Арефьева подозревают в получении крупной взятки за прекращение уголовного дела в отношении одного из томских бизнесменов. Посредником при передаче денег выступил Левчугов.

Согласно постановлению суда, Левчугов и Арефьев останутся под стражей до 2 мая 2022 года.