Суд продлил арест томскому бизнесмену Левчугову и следователю Арефьефу на три месяца

Левчугов и Арефьев были задержаны 3 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста предпринимателя Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева.

Напомним, Левчугов и Арефьев были задержаны 3 декабря 2021 года. Сергея Арефьева подозревают в получении крупной взятки за прекращение уголовного дела в отношении одного из томских бизнесменов. Посредником при передаче денег выступил Левчугов.

Согласно постановлению суда, Левчугов и Арефьев останутся под стражей до 2 мая 2022 года.