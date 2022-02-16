УФАС подозревает «Томскводоканал» в сборе лишних денег с предпринимателей

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УФАС проверит «Томскводоканал» после жалоб предпринимателей на действия компании. Как сообщили в службе, компания подозревается в выставлении платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод свыше установленных нормативов.

«Томскводоканал» обязан соблюдать ограничения, которые установлены антимонопольным законодательством, так как он оказывает услуги по централизованному водоотведению при помощи централизованной системы и занимает на рынке доминирующее положение.

Согласно действующему законодательству, «Томскводоканалу» нельзя злоупотреблять своим доминирующим положением, в том числе нарушать установленный порядок выставления счетов.

УФАС по Томской области в действиях «Томскводоканал» увидело признаки нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции».

Очередное заседание комиссии Томского УФАС по этому делу состоится 22 февраля 2022 года.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что в Северске участники картельного сговора при проведении госзакупок на поставку бензина оштрафованы на 1,1 млн рублей.