В Северске участники бензинового сговора оштрафованы на 1,1 млн рублей

Топливом пользовались «в долг», а закупки объявляли спустя время. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Северске участники картельного сговора при проведении госзакупок на поставку бензина оштрафованы на 1,1 млн рублей. Арбитражный суд Томской области оставил без изменений решение Томского УФАС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в период с 2017 по 2019 годы для нужд Северска проводили госзакупки на поставку бензина и дизельного топлива. Компании ООО "Бортэкс", ООО "ПКФ "Химпромволокно" и ООО "ПК "АНТ" предоставляли одно ценовое предложение или вовсе не делали предложений и отказывались в пользу одной из компаний. УФАС был выявлен сговор при проведении 30 госзакупок для МБЭУ Северска.

Как сообщили в томском УФАС, компании ООО «Бортэкс», ООО «ПКФ «Химпромволокно», ООО «ПК «АНТ» на протяжении долгого времени поставляли бензин и дизельное топливо в МБЭУ ЗАТО Северск. Топливо привозили на склад после звонка должностного лица МБЭУ ЗАТО Северск, при этом передача топлива оформлялась договорами ответственного хранения. При этом топливом пользовались «в долг», а закупки объявляли спустя время.

Таким образом, УФАС выявило нарушение требований п.1 ч.1 ст.17, а Арбитражный суд оставил без изменений решение антимонопольного органа. Нарушители оштрафованы в сумме на 1,1 млн рублей.