Грузовик опрокинулся и врезался в теплотрассу под Северском

Водитель грузовика не справился с управлением. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Во вторник днем на трассе под Северском опрокинулся грузовик. Водитель не справился с управлением, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 15 февраля около 12:50 на 95 метре дороги №1 автодороги №18 Северска 54-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, а после выехало на теплотрассу.

Уточняется, что пострадавших нет.

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