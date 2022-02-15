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Происшествия15 февраля 2022 16:35

Грузовик опрокинулся и врезался в теплотрассу под Северском

Пострадавших нет
Источник:kp.ru
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Водитель грузовика не справился с управлением.

Водитель грузовика не справился с управлением.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Во вторник днем на трассе под Северском опрокинулся грузовик. Водитель не справился с управлением, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 15 февраля около 12:50 на 95 метре дороги №1 автодороги №18 Северска 54-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, а после выехало на теплотрассу.

Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Стрежевом Mitsubishi сбил 3-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу.