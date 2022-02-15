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Происшествия15 февраля 2022 15:50

В Стрежевом Mitsubishi сбил 3-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу

Ей была оказана разовая медицинская помощь
Источник:kp.ru
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Трехлетняя девочка выбежала на дорогу

Трехлетняя девочка выбежала на дорогу

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Вечером во вторник в Стрежевом 45-летний мужчина за рулем Mitsubishi сбил трехлетнюю девочку. Ребенку была оказана медицинская помощь, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 15 февраля около 18:40 45-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, ехал по направлению из микрорайона 3ГГ в сторону 516 дома, когда на дорогу выбежала 3-летняя девочка.

Водитель не успел затормозить и сбил девочку, ей была оказана разовая медицинская помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.