В Томске проведут конкурс на разработку дизайна будущих остановок

Мэрии Томска предстоит проработать вопрос по проведению эскизного конкурса. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 15 февраля, в Томске прошло заседание гордумы, в ходе которого депутаты предложили провести конкурс на разработку дизайна для будущих остановок.

Напомним, власти Томска предложили установить более 40 остановочных комплексов в 2022 году. Новые остановки могут появиться как в центре города, так и на окраинах, сообщили в мэрии Томска. Для их целей в бюджете предусмотрено почти 14,3 млн рублей, этого хватит на 44 павильона. Кроме этого, по просьбам томичей планируют изменить и саму конструкцию павильонов.

Инициатором эскизного конкурса для создания индивидуального дизайна остановок выступил депутат гордумы Андрей Канарев. В конкурсе с проектно-сметной документацией смогут поучаствовать все желающие дизайнеры.

Большинство депутатов поддержали идею Канарева. Депутат Сергей Панов отметил, что будущие остановочные комплексы должны быть красивые, удобные и антивандальные.

Мэрии Томска предстоит проработать вопрос по проведению эскизного конкурса.