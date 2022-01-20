В Томске в 2022 году планируют установить более 40 остановок

Для их целей в бюджете предусмотрено почти 14,3 млн рублей, этого хватит на 44 павильона. Фото: Владислав Пирогов

Власти Томска предложили установить более 40 остановочных комплексов в 2022 году. Новые остановки могут появиться как в центре города, так и на окраинах, сообщили в мэрии Томска.

Потребность в новых остановка сформировал Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска. На основании этого остановочные комплексы планируют установить на улицах Елизаровых, Сибирской, Татарской, проспекте Развития.

Также остановки нужны на улицах Степановская, Пушкина, Нахимова, Нижне-Луговая, Сплавная, проспектах Комсомольский и Ленина.

Для их целей в бюджете предусмотрено почти 14,3 млн рублей, этого хватит на 44 павильона. Кроме этого, по просьбам томичей планируют изменить и саму конструкцию павильонов.