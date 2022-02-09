Мобильный ФАП для томичей с ОРВИ и COVID-19 открыли в Зеленых Горках

Фото: Густаво Зырянов

В микрорайоне Зеленые Горки заработал ФАП для томичей с признаками ОРВИ и COVID-19. Медики поликлиники ТНЦ СО РАН будут вести прием возле центра водных видов спорта «Звездный», сообщили в региональном оперштабе.

Медики будут проводить осмотр, назначать лечение, а также открывать больничные. В ФАПе можно также сдать экспресс-тест на COVID-19 и при положительном результате сразу будут формировать заявку на бесплатные лекарства, которые позже заболевшему доставят волонтеры.

Прием будет проходить каждый день по будням с 8:30 до 13:30 и с 15:00 до 19:45 по предварительной записи. Записаться можно по телефону (3822) 901-703, после ответа системы необходимо выбрать цифру 9.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Северный парк начал работу ФАП для томичей с признаками ОРВИ и COVID-19.