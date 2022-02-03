Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 5:49

Мобильный ФАП для томичей с ОРВИ и COVID-19 открыли в Северном парке

Такие же ФАПы появятся в Зеленых Горках и Радонежском
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В микрорайоне Северный парк начал работу ФАП для томичей с признаками ОРВИ и COVID-19. Такие же ФАПы появятся в Зеленых Горках и Радонежском, сообщает администрация Томской области.

Как рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Наталия Метелева, решение открыть мобильные ФАПы было принято для того, чтобы снизить нагрузку на поликлиники, а также повысить доступность медицинской помощи для томичей.

ФАП находится в микрорайоне Северный парк около дома № 3 на улице Марины Цветаевой. Прием будет проходить каждый день с 9:00 до 15:00 по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (3822) 733-000.

Медики Томской районной больницы будут проводить осмотре, назначать лечение, а также открывать больничные. В ФАПе можно также сдать экспресс-тест на COVID-19 и при положительном результате сразу бесплатно получить необходимые лекарства.

0