Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 2:35

В Томске на ремонт ТЮЗа будет выделено 40 млн рублей в 2022 году

Ремонт планируют завершить осенью 2022 года
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В начале года будет известно о закупках для ремонта

В начале года будет известно о закупках для ремонта

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На ремонт Театра юного зрителя будет выделено 40 миллионов рублей в 2022 году. Для этого подготовлена проектно-сметная документация, сообщает Аиф-Томск.

40 миллионов рублей будет выделено на восстановление крыши и ремонт большого зала в ТЮЗе в 2022 году. В начале года будет известно о закупках для ремонта. Ремонт планируют завершить осенью 2022 года.

Напомним, что в 2021 году в феврале в Театре юного зрителя произошел пожар, из-за которого сгорела часть крыши и пострадал потолок в большом зале.