Спектакль окончен: в Томском театре юного зрителя случился пожар

Театр отменил спектакли, запланированные на ближайшие дни.

Сегодня утром в томском ТЮЗе случился пожар. По данным МЧС, в здании произошло задымление на чердаке. Из театра эвакуировались 25 человек, сообщает Риа Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 70 человек и 19 единиц техники. Предварительная площадь пожара – 1,5 тысячи квадратных метров.

Томский Театр юного зрителя отменил спектакли, запланированные на ближайшие дни, сообщается в официальной группе театра в "ВКонтакте".

"Друзья, все вы смотрите новости и, вероятно, уже знаете, что у нас произошёл пожар. Пока можем сообщить одно - ближайшие спектакли отменяются. Вернуть билеты, купленные онлайн, удастся через сайт: http://tuz-tomsk.ru/page/tickets#/refund Подробности о билетах, приобретённых в кассе, появятся позже", - говорится в сообщении.