Поджигатель гипермаркета «Лента» пройдет врачебную комиссию

Александр Шнайдер в ближайшее время пройдет врачебную комиссию, после которой будет решаться вопрос о возможности его пребывания до суда в следственном изоляторе или же о необходимости лечения в специализированном стационаре. Фото: Ксения Высотина

В Томске обвиняемый в поджоге супермаркета «Лента» пройдет врачебную комиссию. Сейчас мужчина находится под постоянным наблюдением и с ним уже встретилась уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова.

«Мужчине несколько лет назад была установлена инвалидность второй группы. Арестованный томич сообщил, что не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Пока его состояние в целом стабильно, он находится под постоянным наблюдением», - сообщает «Интерфакс – Сибирь» с отсылкой на томского омбудсмена Елену Карташову.

Уполномоченный по правам человека рассказала, что Александр Шнайдер в ближайшее время пройдет врачебную комиссию, после которой будет решаться вопрос о возможности его пребывания до суда в следственном изоляторе или же о необходимости лечения в специализированном стационаре.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что В Томске во вторник, 21 декабря, в 15.00 загорелось здание гипермаркета "Лента" на ул. Елизаровых. Пожар начался в отделе, где продавалась пиротехника. Позже выяснилось, что это был поджог и полиция задержала пиромана, который совершил это.