Светодиодную фигуру лебедя на Белом озере городские власти обещают восстановить в ближайшее время

Октябрьская администрация обещает разобраться в причинах пожара на Белом озере. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Светодиодная фигура лебедя, пострадавшая от огня на Белом озере, будет восстановлена в кратчайшие сроки, 2 декабря сообщил телеграм-канал мэрии Томска.

«В администрации Октябрьского района Томска в данный момент устанавливаются причины произошедшего и оценивается ущерб», - говорится в сообщении.

Уже определен подрядчик, который займется восстановлением, подчеркнули в мэрии.

В МЧС уточнили, что каркасная фигура на Белом озере загорелась днем 1 декабря.

На этой неделе в парке на Белом озере начали устанавливать новогоднюю елку.

Активные работы по новогоднему оформлению продолжаются и в центре города - на Новособорной площади. Уже установлен металлический каркас главной елки Томска, частично его украсили ветками. Там же, на Новособорной площади, идет работа с ледяными блоками, рабочие монтируют ледяные скульптуры и устанавливают горку.