В результате частично обгорел забор, каркас скульптура, выгорела мотопомпа.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томске на белом озере сгорели светодиодные лебеди. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра, сообщает пресс-служба МСЧ по Томской области.
«В центре Белого озера сгорела каркасная скульптура лебедей из проволоки, на пластиковом подиуме, украшенная светодиодными лентами. Вокруг огражденная дощатым забором», - говорится в сообщении.
В МСЧ рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 15.36. Пожар был ликвидирован до прибытия автоцистерны. В результате частично обгорел забор, каркас скульптура, выгорела мотопомпа.
Отмечается, что общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.