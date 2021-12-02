В результате частично обгорел забор, каркас скульптура, выгорела мотопомпа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске на белом озере сгорели светодиодные лебеди. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра, сообщает пресс-служба МСЧ по Томской области.

«В центре Белого озера сгорела каркасная скульптура лебедей из проволоки, на пластиковом подиуме, украшенная светодиодными лентами. Вокруг огражденная дощатым забором», - говорится в сообщении.

В МСЧ рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 15.36. Пожар был ликвидирован до прибытия автоцистерны. В результате частично обгорел забор, каркас скульптура, выгорела мотопомпа.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.