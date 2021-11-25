Коронавирус в Томске: + 250 новых случаев заражения

114 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

25 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 54 584 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 114 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 446 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94. В коечном фонде свободно 26,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 796 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 238 пациента скончалось, 38 450 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 468 189 человек, 269 057 скончались, 8 164 826 выздоровели.

25 ноября "КП-Томск" писала о том, что в Томске открыт очередной мобильный пункт вакцинации.

Мы также рассказывали о том, что Томская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19