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Здоровье25 ноября 2021 4:33

В Томске открылся новый пункт вакцинации в «Мирамиксе»

Он будет работать ежедневно с 12.30 до 18.30
Ксения Высотина
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Прививки ставят медики медсанчасти №2.

Прививки ставят медики медсанчасти №2.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один пункт вакцинации открылся в Томске, на этот раз в ТЦ «Мирамикс». Он будет работать ежедневно с 12.30 до 18.30, сообщает telegram-канал оперштаба.

«Сегодня, 25 ноября, в Томске откроется новый пункт вакцинации — в торговом центре «Мирамикс» (пр. Мира, 36, второй этаж)», - говорится в сообщении.

В оперштабе рассказали, что вакцинацию от COVID-19 и гриппа можно будет пройти ежедневно с 12.30 до 18.30. Прививки ставят медики медсанчасти №2.

Также отмечается, что это четвертый пункт, открытый в Томске за последнюю неделю. С 19 ноября пункт вакцинации работает в медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69), с 22 ноября – в ритейл-парке «Мегаполис» (пр. Ленина, 217), с 23 ноября – в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б).