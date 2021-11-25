Томская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Томская область продолжает входить в список из шести регионов с коллективным иммунитетом ниже 36%. Фото: Ксения Высотина

В рейтинге регионов с самой высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией Томская область заняла пятое место. Такую информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом, которое прошло 24 ноября.

- Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах: это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым, - рассказала вице-премьер.

Татьяна Голикова также отметила, что в 34 регионах страны на данный момент отсутствует значимая динамика, в 33-х – отмечается снижение, например, в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Также она добавила, что на данный момент уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 50,4%. Уточняется, что Томская область продолжает входить в список из шести регионов с коллективным иммунитетом ниже 36%.