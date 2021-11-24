Снег с улиц Томска убирают более 60 единиц спецтехники

В связи с погодными условиями «ТомскСАХ» усилил работу по расчистке улиц, заявили в мэрии. Фото: Ксения Высотина

Улицы Томска от снега 24 ноября очищают более 60 единиц спецтехники; особое внимание планируется уделить очистке пешеходных переходов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня в связи с погодными условиями «ТомскСАХ» усилил работу по расчистке улиц. Уборка и вывоз снега будут производиться на ул. 79-ой Гв. Дивизии, на пр.Мира, Каштачной горе, ул. Нахимова», - говорится в сообщении.

Тракторы будут очищать тротуары, уточнили в мэрии.

Синоптики в течение дня прогнозировали умеренные осадки, однако, утром в Томске прошел обильный снегопад.

«КП-Томск» рассказывала о том, что к пятнице в Томской области ожидается похолодание.