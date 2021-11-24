Переменная облачность и небольшой минус ожидаются в Томской области 24 ноября

Об умеренном снеге в течение дня предупреждают синоптики томичей.
Фото: Ксения Высотина
Переменная облачность с прояснениями ожидает в Томской области 24 ноября; возможен небольшой снег, сообщил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Местами возможен умеренный снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с», — говорится в сообщении.
Температура ночью -3…-8 °С, местами до -13 °С.
Температура днем -3…-8 °С.
Также, согласно прогнозам, ближе к пятнице томичей ждет ощутимое, но непродолжительное похолодание.