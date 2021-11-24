Гидрометцентр предупреждает томичей о предстоящем резком похолодании

До - 16 градусов похолодает в Томске уже к пятнице. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Резкое похолодание на 9-12 градусов ожидает Томскую и Новосибирскую области с пятницы, 26 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

- Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов на юге Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области, ночные температуры составят минус 16-21 градус, дневные - минус 11-16 градусов - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, пока температура у нас в регионе близка к климатической норме - ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные - минус два-семь градусов. Но уже 26 ноября ожидается мороз.

Вильфанд также заявил об изменчивом характере погоды в Западной Сибири. По его словам, вслед за похолоданием вновь потеплеет.

24 ноября в Томской области ожидается переменная облачность и небольшой минус.