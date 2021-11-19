Новый 10-й по счету мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыт на улице Пушкина в Томске

В областном центре работают 10 мобильных пунктов вакцинации, за прививкой можно также обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Фото: Ксения Высотина

Еще один мобильный пункт, где можно вакцинироваться от COVID-19, открыт в Томской области; расположен он в медико-санитарной части №3 Томска, - сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Новый пункт на ул. Пушкина, 69 будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов», - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения уточнили, в Томске на данный момент работают 10 пунктов вакцинации – в двух торговых центрах «Лето» и «Стройпарк», в областной библиотеке им. А.С. Пушкина, в отделениях МФЦ «Мои документы», на пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5, в общеврачебной практике МСЧ «Строитель», в лечебно-диагностическом центре МИБС, а также в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) и медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69).

Кроме того, вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в поликлиниках по месту прикрепления.

По данным на 18 ноября в Томской области общее число заболевших коронавирусом составило 52 676 человек.

«КП-Томск» рассказывала на этой неделе о том, что в регионе выявлены первые случая заболевания гриппом в этом сезоне.

Кстати, 19 ноября в официальном аккаунте обладминистрации в Instagram начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи облздрава Светлана Рубейкина заявила, что в этом году первые случаи гриппа зарегистрированы в регионе значительно раньше, чем обычно, медики опасаются большого количества заболевших и вспышечной заболеваемости.