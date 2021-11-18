В Томской области зарегистрировано +283 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 151 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 18 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 283 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 52 676 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 36 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 151 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,9. В коечном фонде свободно 21,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 37 374 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 251 пациентов скончались, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 219 912 человек, 260 335 скончались, 7 919 250 выздоровели.