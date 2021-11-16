В Томской области этой осенью зафиксированы первые случаи заболевания гриппом

Грипп все-таки добрался до Томской области... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за минувшие 7 дней по результатам лабораторного мониторинга были выявлены два заболевших гриппом типа А(H3N2). Об этом сообщило 16 ноября управление Роспотребнадзора региона. Однако чаще всего регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

«За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 7 643 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 73,6%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 52%. 67% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории г. Томска», – информируют специалисты областного управления федерального ведомства.

Заметим, что на территории региона продолжается прививочная кампания против гриппа. Всего вакцины против этого заболевания в текущем году получили более 286 тысяч человек, из них 55 тысяч – дети. Специалисты оценивают темпы вакцинации как низкие.