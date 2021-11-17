Томичам предлагают придумать название будущего кампуса на левом берегу Томи

Строительство студенческого городка на левом берегу Томи планируется начать в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области могут предложить свои варианты названия для будущего студенческого кампуса, который в ближайшие годы начнут строить на левом берегу Томи. Конкурс на лучшее название объявил губернатор Сергей Жвачкин.

- Мы призываем всех неравнодушных, думающих людей — а я уверен, что жители Томской области именно такие — внести свою лепту в реализацию масштабного проекта и предложить свои названия для межуниверситетского кампуса, — заявил глава региона.

На реализацию проекта по строительству кампуса правительство России выделит 18 миллиардов рублей. Планируется, что проектирование завершится к концу 2022 года, а в 2023-м начнутся работы по возведению первых объектов.

Премьер – министр России Михаил Мишустин, летом 2021 года побывавший в Томске, заявил, что будущий межвузовский кампус - очень красивый современный проект.

«КП-Томск» 16 ноября писала о том, что у томского губернатора появится новый заместитель по строительству студенческого кампуса, а в регионе объявлен аукцион на покупку земли под будущий кампус.

В переводе с английского «campus» – это территория университета, колледжа или школы. В зависимости от количества студентов, обучающихся в учебном заведении, площадь кампусов может быть разной. Есть небольшие университеты, кампус которых может разместиться на 2-3 футбольных полях. Если же говорить о больших университетах, где учатся более 40 000 – 50 000 тысяч студентов, то территория таких кампусов можем быть сравнима с маленьким городом.