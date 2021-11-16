В Томской области у губернатора будет новый зам по строительству студенческого кампуса на левом берегу

"Большой университет" в Томске набирает обороты! Фото: сайт ТАСС

У губернатора Томской области Сергея Жвачкина появится новый заместитель и подчиненная ему структура, которые будут заниматься проектом межвузовского кампуса в областном центре, сообщил 16 ноября глава региона в Москве на пресс-конференции о реализации проекта «Большой университет Томска» в пресс-центре информационного агентства ТАСС.

Как прозвучало на встрече с журналистами, работа над проектом продолжается уже несколько лет и продвинулась достаточно далеко. Межвузовский кампус (она же гостиница) на 10 тысяч мест появится на левом берегу Томи. Летом этого года премьер правительства страны Михаил Мишустин распорядился выделить на строительство кампуса 18 млрд рублей. Общая стоимость проекта составит 31 млрд рублей.

Руководители отметили, что возведение жилых корпусов начнется уже в 2022 году. Кроме гостиницы для студентов тут будет развернута вся необходимая инфраструктура: от учебных корпусов с лабораториями, научно-технологических стартапов до кафе, спортивных и развлекательных объектов, а также канатной дороги на другой берег.

Ранее сайт КП в Томске сообщил о том, что в регионе объявлен аукцион на покупку земли под будущий кампус в областном центре.