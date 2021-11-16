В Томской области объявлен аукцион на покупку земли под будущий кампус

Томская область до 2024 года получит из федерального бюджета 18 миллиардов рублей на создание кампуса. Полная стоимость проекта составляет 31 миллиард рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области объявлен аукцион на покупку земельного участка для создания многофункционального студенческого городка, о начале процедуры объявил областной Департамент по управлению госсобственностью.

«Стоимость контракта оценивается в 117 миллионов рублей, участок земли в Томске или Томском районе должен находится не более чем в 40-минутной доступности от главных корпусов вузов областного центра. Участок должен иметь площадь от 25 га до 52,5 га", - говорится в сообщении.

Собственники земельных участков до 23 ноября могут предложить варианты для размещения будущего кампуса.

Современный студенческий кампус вместимостью до 10 тысяч человек для всех 6-ти вузов Томска планируется возвести на левом берегу Томи.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты.

Власти Томской области неоднократно заявляли, что левобережье под место будущего строительства выбрано из-за дефицита свободной земли в Томске.