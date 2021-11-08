Томские университеты работают в дистанционном режиме

Как минимум, до конца недели томские студенты будут заниматься дистанционно, лекции с большим количеством слушателей сейчас невозможны. Фото: Тимур ХАНОВ

Неделю, с 8 по 13 ноября, Томский государственный университет будет работать в дистанционном формате, объявила пресс-служба вуза. Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе и распоряжением губернатора о продлении режима нерабочих дней.

«Занятия для студентов и преподавателей в расписании обозначены как онлайн. Все сотрудники, не участвующие в образовательном процессе, тоже будут работать дистанционно. Очный выход на работу будет организован только по производственной необходимости», - говорится в сообщении пресс-службы.

В дистанционном режиме до 15 ноября будет работать и ТПУ. В вузе сообщили, что все лекции будут проходить исключительно в онлайн-формате. Практические занятия, лабораторные, промежуточная аттестация, если их невозможно будет провести дистанционно, будут перенесены на более поздние даты.

С 8 по 14 ноября 2021 года будет ограничен доступ во все учебные корпуса ТГПУ. Обучение студентов будет организовано с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, заявили в вузе.

Напомним, с 8 ноября 2021 года в Томске для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров и гостиниц необходимы QR-коды.

В кинотеатрах QR-коды начнут проверять с 15 ноября – до этого времени они закрыты.

Томичам в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей или иных законных представителей запрещено находиться в кафе, барах, игровых залах и т.п.

По данным на 7 ноября 2021 года, в Томской области было выявлено 274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.